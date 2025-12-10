Lavrov avverte | Reagiremo a eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha espresso preoccupazione per un possibile dispiegamento di truppe europee in Ucraina, promettendo una risposta. Nel corso di dichiarazioni pubbliche, ha criticato le elezioni ucraine e ha denunciato le sanzioni occidentali, definendole strumenti di finanziamento del conflitto.

Lavrov avverte l’Europa su un possibile intervento militare, critica Zelensky sulle elezioni e denuncia le sanzioni occidentali come strumento per finanziare il conflitto.. Mosca, 10 dicembre 2025 – Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha dichiarato che la Russia risponderebbe a un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina, pur precisando di non avere intenzione di entrare in guerra con l’Europa. Secondo Lavrov, l’Unione Europea mostra una “ cecità politica senza speranza ” nel credere di poter sconfiggere la Russia. La portavoce del ministero, Maria Zakharova, ha criticato la promessa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di tenere elezioni sicure, definendola un “ teatro delle marionette ”, paragonabile al tirannico Karabas-Barabas di Alexei Tolstoy. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Lavrov avverte: “Reagiremo a eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina”

Lavrov si piega agli Usa: “Pronto a incontrare Rubio”. Ma avverte l’Europa e rilancia le condizioni di Putin

Lavrov, 'risponderemmo a eventuale schieramento di truppe europee in Ucraina' - Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha avvertito che la Russia risponderebbe a un eventuale di dispiegamento di truppe europee in Ucraina. Da lagazzettadelmezzogiorno.it