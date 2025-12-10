Lavoro precario e sindacati Il Pd sulla linea Sudd Cobas | ma c’è lo sciopero Cgil

Il dibattito sul lavoro precario e il ruolo dei sindacati si intensifica con le posizioni del Pd e dei Sudd Cobas. Mentre il segretario della Cgil, Maurizio Landini, annuncia lo sciopero generale del 12 dicembre, le diverse sigle sindacali e politiche si confrontano sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sull’efficacia delle azioni sindacali.

Venerdì 12 dicembre si terrà lo sciopero generale indetto dal segretario della Cgil, Maurizio Landini. Una mobilitazione nazionale che, secondo il leader sindacale, affonda le sue radici in motivazioni precise e non più rinviabili: "La legge di bilancio continua a togliere potere d’acquisto, spinge più avanti la pensione, taglia la sanità e la scuola, ma intanto trova i soldi per le armi". Per Landini lo sciopero non è un gesto simbolico, ma la risposta a un accumulo di ingiustizie fiscali, sociali e salariali. I dati, sostiene, parlano chiaro: "I profitti non sono mai aumentati tanto come adesso e i salari sono in calo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavoro precario e sindacati. Il Pd sulla linea Sudd Cobas: "ma c’è lo sciopero Cgil"

Inps Toscana 2024: calo demografico e lavoro in crescita, ma più precario

Abruzzo tra crisi demografica e lavoro precario: ecco i numeri allarmanti

Docente di ruolo e precario: posso svolgere un secondo lavoro? Ecco quando è possibile farlo. Scheda

Chiediamo un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni del lavoro precario nei settori pubblici. Il 12 dicembre scioperiamo e scendiamo in piazza in tutta Italia contro una manovra di bilancio ingiusta e sbagliata. #CGIL #democrazialavoro - facebook.com Vai su Facebook

Chiediamo un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni del lavoro precario nei settori pubblici. Il 12 dicembre scioperiamo e scendiamo in piazza in tutta Italia contro una manovra di bilancio ingiusta e sbagliata. #CGIL #democrazialavoro Vai su X

Lavoro precario e sindacati. Il Pd sulla linea Sudd Cobas: "ma c’è lo sciopero Cgil" - Mal di pancia tra i dem per la scelta temporale dell’iniziativa al Soccorso "Non siamo vicini ai compagni di piazza Mercatale? Scrive msn.com