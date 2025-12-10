Lavoro | Furfaro ' vicenda silenti Enasarco non più rinviabile Calderone intervenga'

Il presidente Furfaro sollecita un intervento urgente sulla situazione dei silenti Enasarco, considerata una delle ingiustizie più gravi per centinaia di migliaia di lavoratori. In una lettera alla ministra Calderone, evidenzia la necessità di affrontare questa problematica irrisolta, chiedendo un'azione concreta per risolvere una questione che perdura da troppo tempo.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Ho inviato alla ministra Calderone una lettera formale per chiedere, ancora una volta, di intervenire su una delle ingiustizie più pesanti che gravano su centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori: la vicenda dei silenti Enasarco. Persone che per anni hanno versato contributi obbligatori e oggi si ritrovano senza pensione perché non hanno raggiunto i vent'anni di contribuzione richiesti dalla Fondazione". Lo dichiara Marco Furfaro, deputato Pd in Commissione Affari sociali e membro della segreteria nazionale del Pd. "Più di un anno fa la Camera ha approvato un ordine del giorno, a mia prima firma, che impegnava il Governo a risolvere questo problema.