Lavoro e fragilità presentato alla Camera l’intergruppo parlamentare

È stato presentato alla Camera l'intergruppo parlamentare Roma, dedicato al tema del lavoro e fragilità. L'obiettivo è promuovere politiche inclusive che migliorino il benessere organizzativo, tutelino i diritti e prevenendo discriminazioni, con particolare attenzione alle persone con disabilità, cronicità o malattie rare.

Roma. “Promuovere politiche che favoriscano inclusione lavorativa, benessere organizzativo, tutela dei diritti, prevenzione delle discriminazioni e valorizzazione della qualità della vita delle persone con disabilità, cronicità o malattie rare”. Sono gli obiettivi dell’Intergruppo Parlamentare ‘Lavoro e Fragilità. Focus su disabilità, cronicità e malattie rare’, la cui costituzione nasce “dalla consapevolezza che il sistema Paese sta affrontando una trasformazione profonda: l’aumento delle condizioni di cronicità e fragilità, l’evoluzione del mercato del lavoro e la crescente richiesta di tutela dei lavoratori con bisogni specifici che rendono necessario uno spazio politico stabile, qualificato e bipartisan, capace di proporre soluzioni concrete e visioni moderne”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it