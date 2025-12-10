Lavori di manutenzione in autostrada | chiusura notturna tra Forlì e Cesena in direzione nord

Per consentire lavori di ispezione e manutenzione, sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena nord e Forlì, sarà istituita una chiusura notturna in direzione nord. La strada rimarrà chiusa dalle 21 di giovedì 11 alle 5 di venerdì 12 dicembre, per garantire la sicurezza durante le operazioni di verifica dei cavalcavia.

