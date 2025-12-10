L’auto resta il mezzo più utilizzato per raggiungere le sedi UniBg | i primi risultati della ricerca di UniMobility
L'automobile continua a essere il principale strumento di trasporto per gli studenti e il personale dell'Università di Bergamo. I primi dati della ricerca UniMobility evidenziano come l'auto rappresenti la scelta predominante per raggiungere le diverse sedi dell'ateneo, riflettendo le abitudini di mobilità della comunità universitaria.
L’auto resta il mezzo più utilizzato per raggiungere la maggior parte delle sedi dell’Università di Bergamo. Un dato che emerge da “UniMobility”, iniziativa che attraverso un percorso di ricerca ha l’obiettivo di sviluppare un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (Pums) integrato e operativo per UniBg. Nel pomeriggio di martedì 9 dicembre, nello spazio eventi, del Kilometro Rosso, ne sono stati svelati i primi risultati, dati che verranno poi presentati in maniera più ampia nell’aprile del 2026. Mobility manager di “UniMobility” è Emilio Bellingardi, amministratore unico di Ateneo Bergamo S.p.A, società pubblica che opera al servizio esclusivo dell’ateneo fornendo supporto strategico e operativo in numerosi settori chiave. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Resta coinvolto nello scontro con due auto: sono gravi le condizioni di un motociclista di 35 anni coinvolto nell’incidente di ieri a Fiumicino
Bambina di 3 anni resta chiusa in auto: la madre aveva perso le chiavi, salvata dai pompieri
Donna investita da auto in retromarcia, resta incastrata sotto il veicolo: è grave
Boom elettrico in Italia, ma il mercato resta piatto Le immatricolazioni di auto full electric in Italia sono schizzate a 15.131 unità, un incremento del 130,7%. Ma il mercato automobilistico italiano arranca con il -2,43% rispetto al 2024. La top 5 delle BEV più ven - facebook.com Vai su Facebook
Il freddo diventa cura. Vacanze rigeneranti nel cuore delle Dolomiti quotidiano.net
Non solo fragile ma fuori tempo: Europa da rifare ilgiornale.it
Il lusso come saggezza. Quei piccoli privilegi per nutrire mente e cuore quotidiano.net
“Il Mosaico” apre le porte a Muggiò. La nuova casa dedicata ai disabili ilgiorno.it
Apple Watch strizza l’occhio al satellite quotidiano.net
I grandi marchi guardano alla varie discipline. E la competizione misura anche lo stile quotidiano.net