L’auto resta il mezzo più utilizzato per raggiungere le sedi UniBg | i primi risultati della ricerca di UniMobility

L'automobile continua a essere il principale strumento di trasporto per gli studenti e il personale dell'Università di Bergamo. I primi dati della ricerca UniMobility evidenziano come l'auto rappresenti la scelta predominante per raggiungere le diverse sedi dell'ateneo, riflettendo le abitudini di mobilità della comunità universitaria.

L'auto resta il mezzo più utilizzato per raggiungere la maggior parte delle sedi dell'Università di Bergamo. Un dato che emerge da "UniMobility", iniziativa che attraverso un percorso di ricerca ha l'obiettivo di sviluppare un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (Pums) integrato e operativo per UniBg. Nel pomeriggio di martedì 9 dicembre, nello spazio eventi, del Kilometro Rosso, ne sono stati svelati i primi risultati, dati che verranno poi presentati in maniera più ampia nell'aprile del 2026. Mobility manager di "UniMobility" è Emilio Bellingardi, amministratore unico di Ateneo Bergamo S.p.A, società pubblica che opera al servizio esclusivo dell'ateneo fornendo supporto strategico e operativo in numerosi settori chiave.