L’Australia vieta i social network agli under 16 è il primo Paese al mondo a farlo
L’Australia ha annunciato il divieto dei social network per i minori di 16 anni, diventando il primo Paese al mondo a prendere questa misura. La decisione mira a tutelare la salute mentale degli adolescenti, suscitando reazioni e dibattiti su effetti e conseguenze di questa scelta senza precedenti.
In questi giorni per i giovani adolescenti australiani si sta consumando una vera e propria tragedia. A più di un anno dall’approvazione della legge che vieta ai minori di 16 anni di utilizzare i social media, dalla mezzanotte di mercoledì è iniziato quello che potremmo definire “ il grande blocco ” di milioni di account appartenenti ai più giovani. Inizia il blocco degli account. Dal 10 dicembre 2025, in Australia, tutte le più grandi piattaforme sono obbligate a impedire agli under 16 di mantenere o creare account. Il divieto riguarda tutte i social network conosciuti: Facebook, Instagram, Threads, TikTok, X, Snapchat, Reddit, YouTube e Twitch. 🔗 Leggi su Panorama.it
L'Australia vieta l’accesso ai #socialmedia ai minori di 16 anni, con una legge che da oggi obbliga Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit e X a bloccare gli account degli under 16 e a impedire nuove registrazioni, con multe fino a 50 milioni Vai su X
Bambini e ragazzi vanno protetti dagli "algoritmi predatori" dei social: per questo, a partire dal 10 dicembre, in Australia avere un profilo personale su Instagram, TikTok, Threads o altre piattaforme simili sarà vietato a tutti gli under 16. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
