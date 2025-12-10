L’Australia vieta i social ai minori di 16 anni | ecco cosa ne pensano i fiorentini VIDEO
È entrato in vigore oggi in Australia, primo paese al mondo, il divieto dell’uso dei social media per gli utenti sotto i 16 anni che non potranno più accedere a siti e piattaforme quali Youtube, TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram, X, Reddit, Twitch e Threads.I siti devono rimuovere account. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Social vietati ai minori | l’Australia agisce l’Italia processa psicologi e pediatri divisi | ‘Adulti assenti’ - Zazoom Social News
L’Australia è il primo Paese al mondo a introdurre il divieto ai social per gli under 16 - Zazoom Social News
Australia vieta i social ai minori di 16 anni: svolta globale? - Ecco cosa prevede la legge e perché potrebbe diventare un modello mondiale. Scrive veb.it
Social vietati ai minori di 16 anni in Australia da oggi: come funziona il ban - Dal 10 dicembre molti adolescenti non potranno più usare piattaforme come Instagram, TikTok e Snapchat. Riporta ilsole24ore.com
L'Australia vieta l’accesso ai #socialmedia ai minori di 16 anni, con una legge che da oggi obbliga Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit e X a bloccare gli account degli under 16 e a impedire nuove registrazioni, con multe fino a 50 milioni Vai su X
Bambini e ragazzi vanno protetti dagli "algoritmi predatori" dei social: per questo, a partire dal 10 dicembre, in Australia avere un profilo personale su Instagram, TikTok, Threads o altre piattaforme simili sarà vietato a tutti gli under 16. #ANSA Vai su Facebook
"Ingiusto competere contro uomini". Aryna Sabalenka smaschera l'ipocrisia sugli atleti trans ilgiornale.it
Volley, Trento inizia l’avventura in Champions League: il Lubiana dei big sloveni da prendere con le pinze oasport.it
Steaua-Feyenoord (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Il consigliere Antonelli rimette le deleghe all'Urbanistica: "Scelte non condivise, faccio un passo indietro" infobetting.com
“Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino hanno una storia”: il gossip del settimanale Diva e Donna ilfattoquotidiano.it
Morti in carcere, 74 vittime dall’inizio dell’anno: flash mob a Montecitorio per il Memorial Cucchi dayitalianews.com