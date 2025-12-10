L’Australia è il primo Paese al mondo a introdurre il divieto ai social per gli under 16
L’Australia ha annunciato un provvedimento storico: dal 10 dicembre 2025 vieta l’accesso ai social media ai minori di 16 anni. Questa decisione senza precedenti mira a tutelare i giovani dai rischi legati all’uso delle piattaforme digitali, segnando un importante passo nella regolamentazione della presenza dei minori nel mondo online.
Una decisione senza precedenti. Da oggi, 10 dicembre 2025, l'Australia diventa il primo Paese al mondo a proibire l'accesso ai social media ai minori di 16 anni. Il provvedimento, varato dal governo di Canberra, rappresenta una svolta storica nella regolamentazione delle piattaforme digitali e nel tentativo di proteggere i più giovani dagli effetti considerati nocivi dell'ambiente online. Il divieto coinvolge dieci principali piattaforme: Instagram, Facebook, Threads, X, Snapchat, Kick, Twitch, TikTok, Reddit e YouTube. A dover garantire il rispetto delle nuove norme saranno direttamente le aziende che gestiscono i social; in caso di inadempienza, le società rischiano multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani (circa 28 milioni di euro ).
“Avete due settimane per salvare tutto e sparire”: Meta chiude tutti gli account Instagram e Facebook ai minori di 16 anni. Scatta il primo divieto al mondo sui social in Australia
La stretta dell'Australia, niente social per gli under 16. È il primo Paese al mondo. Multe milionarie per le aziende in caso di violazioni. L'invito del premier Albanese ai ragazzi: "Iniziate un nuovo sport, imparate a suonare uno strumento". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
La stretta dell'Australia, niente social per gli under 16. È il primo Paese al mondo. Multe milionarie per le aziende in caso di violazioni. L'invito del premier Albanese ai ragazzi: "Iniziate un nuovo sport, imparate a suonare uno strumento". #ANSA Vai su X
