L' Ausl replica alla denuncia del sindacato | A Carpi e Mirandola azioni vere

L'Ausl di Modena risponde alle critiche della Cisl Fp riguardo alle condizioni del personale nei distretti di Carpi e Mirandola, sottolineando che le azioni intraprese sono concrete e mirate a migliorare la situazione. La replica mira a chiarire le posizioni rispetto alle segnalazioni e alle problematiche sollevate dal sindacato.

L'Ausl di Modena replica alle denunce della Cisl Fp, che nelle scorse ore aveva duramente criticato alcune specifiche situazioni che stanno creando difficoltà al personale nei distretti di Carpi e Mirandola“Sul reclutamento di personale infermieristico e l’avvio di nuovi servizi, nessuna. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Debito orario, la replica dell'Ausl Romagna alla Uil: "Ricostruzione distorta e strumentale"

"Ticket sanitari legittimi". La replica dell’Ausl al consigliere Ancisi

Infermiera brutalmente aggredita, l'Ausl replica: "Contatti costanti, avrà la ricollocazione più idonea"

Dopo le polemiche sul guasto accaduto dell'altra notte in Rianimazione, l'Ausl replica Vai su Facebook

Bologna, Snami denuncia: «Medici di base trasferiti in Appennino»: Ma l’Ausl: «Falso, solo adesioni volontarie» - «Ai medici di base che hanno optato per avere lo studio nel distretto di Bologna sarebbe stato chiesto di prestare servizio in sede distrettuali diverse come per esempio l’Appennino». Come scrive corrieredibologna.corriere.it