L' Ausl replica alla denuncia del sindacato | A Carpi e Mirandola azioni vere
L'Ausl di Modena risponde alle critiche della Cisl Fp riguardo alle condizioni del personale nei distretti di Carpi e Mirandola, sottolineando che le azioni intraprese sono concrete e mirate a migliorare la situazione. La replica mira a chiarire le posizioni rispetto alle segnalazioni e alle problematiche sollevate dal sindacato.
L'Ausl di Modena replica alle denunce della Cisl Fp, che nelle scorse ore aveva duramente criticato alcune specifiche situazioni che stanno creando difficoltà al personale nei distretti di Carpi e Mirandola"Sul reclutamento di personale infermieristico e l'avvio di nuovi servizi, nessuna.
