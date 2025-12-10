Laura e Tom Parker Bowles i figli della regina Camilla saltano il Natale a Sandringham | ecco perché
Quest'anno, Laura e Tom Parker Bowles, figli della regina Camilla, hanno deciso di non partecipare ai tradizionali festeggiamenti natalizi a Sandringham. La loro assenza segna un cambiamento nelle consuete celebrazioni royal, che si preannunciano più riservate e intime rispetto al passato. Ecco i motivi di questa scelta e le implicazioni per l'atmosfera delle festività.
Questo Natale i festeggiamenti royal - tra mancati inviti e forfait - si prospettano più intimi del solito. Ad esempio Tom Parker Bowles ha appena fatto sapere che non saranno a Sandringham né lui né sua sorella Laura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Trouble in paradise? I figli di Camilla non parteciperanno al pranzo con il Re - Re Carlo dovrà fare a meno dei figli di sua moglie Camilla, Laura e Tom Parker Bowles, che hanno deciso di non partecipare. Scrive serial.everyeye.it
