L' Auditorium Albergotti avrà una gestione pubblica
Il municipio XIII ha deciso di affidare la gestione dell'Auditorium Albergotti al pubblico, richiedendo al sindaco Gualtieri di inserirlo nel contratto tra Roma Capitale e Zetema. Dopo oltre vent'anni, questa scelta punta a rilanciare l'offerta culturale del centro, garantendo un nuovo impulso all'importante spazio dedicato alla cultura nel quartiere.
Nel nuovo auditorium Albergotti non solo musica, Raggi: "Destino deciso con i cittadini" - Nel corso degli anni una lunga serie di stop, fondi bloccati e rimandi con la struttura sprofondata pian piano nel degrado e ... Si legge su romatoday.it
