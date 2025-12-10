L’attrice parla dell’ossessione per la perfezione e invita le donne a riscoprirsi | Le giovani donne non sanno più cosa significa essere belle

Kate Winslet riflette sull’ossessione per la perfezione e sull’importanza di riscoprire la propria autenticità. L’attrice denuncia come le giovani donne abbiano perso il senso di cosa sia la vera bellezza e invita a liberarsi dai giudizi esterni, condividendo il suo percorso di consapevolezza e accettazione.

Quando Titanic la trasformò in un' icona globale, Kate Winslet aveva poco più di vent'anni e nessuna difesa rispetto al giudizio incessante dei media. Il successo ottenuto giovanissima l'ha esposta sin da subito a un' attenzione mediatica feroce, concentrata più sul suo corpo che sul suo talento. Una pressione che l'attrice non ha mai dimenticato. In un'intervista a The Times, Kate ha ricordato come quei primi anni siano stati segnati da un vero e proprio accanimento verso il suo corpo: «I media erano vili, mi prendevano di mira con un bullismo incessante». Il suo peso, il suo aspetto naturale erano continuamente messi in discussione.

