L' attrice non ha più rapporti con il figlio Ecco quello che ha raccontato del loro rapporto difficile a partire dai problemi economici

Corinne Cléry attraversa un momento difficile a causa della rottura dei rapporti con il figlio Alexandre Wayaffe, avvenuta ormai quasi nove anni fa. La separazione ha rappresentato un’esperienza dolorosa e complessa, evidenziando problemi che si sono accentuati anche a causa di difficoltà economiche. Un episodio che ha profondamente segnato la vita dell’attrice, lasciandola vulnerabile e in cerca di serenità.

È un. momento delicato per Corinne Cléry. L'attrice da quasi nove anni non ha più nessun rapporto con il figlio Alexandre Wayaffe, una frattura che l'ha fatta molto soffrire e che ancora oggi la rende vulnerabile. Corinne Clery: «"Histoire d'O"? Lo rifarei. Sempre che vogliano una nonna erotica» Corinne Cléry: ecco cosa è successo con il figlio. I problemi con Alexandre, ha rivelato l'attrice settantacinquenne a Verissimo, sarebbero iniziati per questioni economiche. «Si riduce tutto in una parola sola: soldi.

