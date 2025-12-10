L' attrice non ha più rapporti con il figlio Ecco quello che ha raccontato del loro rapporto difficile a partire dai problemi economici
Corinne Cléry attraversa un momento difficile a causa della rottura dei rapporti con il figlio Alexandre Wayaffe, avvenuta ormai quasi nove anni fa. La separazione ha rappresentato un’esperienza dolorosa e complessa, evidenziando problemi che si sono accentuati anche a causa di difficoltà economiche. Un episodio che ha profondamente segnato la vita dell’attrice, lasciandola vulnerabile e in cerca di serenità.
È un. momento delicato per Corinne Cléry. L’attrice da quasi nove anni non ha più nessun rapporto con il figlio Alexandre Wayaffe, una frattura che l’ha fatta molto soffrire e che ancora oggi la rende vulnerabile. Corinne Clery: «“Histoire d’O”? Lo rifarei. Sempre che vogliano una nonna erotica» X Leggi anche › Su Canale 5 debutta “Fragili 2”, la seconda stagione della miniserie con Barbara Bouquet e Corinne Cléry Corinne Cléry: ecco cosa è successo con il figlio. I problemi con Alexandre, ha rivelato l’attrice settantacinquenne a Verissimo, sarebbero iniziati per questioni economiche. «Si riduce tutto in una parola sola: soldi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Domenica 7 Dicembre, ore 21: CineSoundReading I MANIFESTI (Breve storia delle avanguardie storiche) Stasera celebreremo la carica rivoluzionaria delle avanguardie cinematografiche e i loro rapporti con le altre arti insieme all'attrice Arianna Vinci, che l - facebook.com Vai su Facebook
“Derubato così”. Il famoso italiano colpito in un istante, il video che fa vedere tutto thesocialpost.it
Ucraina, Meloni scarica Zelensky: "Devi fare concessioni territoriali dolorose", e appoggia pressing di Trump ... ilgiornaleditalia.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Mainoo al Napoli, arriva l’annuncio: importanti novità sul colpo di mercato spazionapoli.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Warner, Craig Kallman nuovo Chief Music Officer lettera43.it