L’attrice Ermanna Montanari | Un quotidiano è un inno alla durata

L’attrice Ermanna Montanari ha interpretato il XXVI canto dell’Inferno di Dante, offrendo una lettura appassionata durante una cerimonia a Ravenna. L’evento, dedicato ai 140 anni del Resto del Carlino, ha visto la partecipazione di pubblico e personalità, sottolineando il valore della cultura e della durata nel tempo attraverso le parole del poeta.

Ravenna, 10 dicembre 2025 – Il XXVI canto dell’Inferno, Ulisse, il ‘folle volo’. Con la lettura dantesca dell’attrice Ermanna Montanari è entrata nel vivo, ieri pomeriggio alla Sala Corelli dell’Alighieri, la celebrazione per i 140 anni del Resto del Carlino. L’attrice pluripremiata ha letto la parte finale del canto, quella in cui l’eroe acheo racconta la sua ultima avventura. Lo speciale 140 anni “Ho scelto questo canto – ha spiegato al termine –, perché è quello della conoscenza, della ragione. Dante ci esorta a tenerle fede, con una capriole delle sue ci esorta anche a non essere in eccesso, a non essere superbi, a non pensare che la ragione sia illimitata, senza confini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’attrice Ermanna Montanari: “Un quotidiano è un inno alla durata”

L’attrice Ermanna Montanari: “Un quotidiano è un inno alla durata” - Con la lettura dantesca dell’attrice Ermanna Montanari è entrata nel vivo, ieri pomeriggio alla Sala Corelli dell’Aligh ... Scrive ilrestodelcarlino.it