L’attrice Ermanna Montanari | Un quotidiano è un inno alla durata
L’attrice Ermanna Montanari ha interpretato il XXVI canto dell’Inferno di Dante, offrendo una lettura appassionata durante una cerimonia a Ravenna. L’evento, dedicato ai 140 anni del Resto del Carlino, ha visto la partecipazione di pubblico e personalità, sottolineando il valore della cultura e della durata nel tempo attraverso le parole del poeta.
Ravenna, 10 dicembre 2025 – Il XXVI canto dell’Inferno, Ulisse, il ‘folle volo’. Con la lettura dantesca dell’attrice Ermanna Montanari è entrata nel vivo, ieri pomeriggio alla Sala Corelli dell’Alighieri, la celebrazione per i 140 anni del Resto del Carlino. L’attrice pluripremiata ha letto la parte finale del canto, quella in cui l’eroe acheo racconta la sua ultima avventura. Lo speciale 140 anni “Ho scelto questo canto – ha spiegato al termine –, perché è quello della conoscenza, della ragione. Dante ci esorta a tenerle fede, con una capriole delle sue ci esorta anche a non essere in eccesso, a non essere superbi, a non pensare che la ragione sia illimitata, senza confini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’attrice Ermanna Montanari: “Un quotidiano è un inno alla durata” - Con la lettura dantesca dell’attrice Ermanna Montanari è entrata nel vivo, ieri pomeriggio alla Sala Corelli dell’Aligh ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Agenas, bene le Marche. Meno Ascoli e Fermo ilrestodelcarlino.it
Libertà e dissenso, l’Italia è declassata: lo spazio civico è “ostruito” come in Ungheria. Il report del ... ilfattoquotidiano.it
Basket B Interregionale. L’Olimpia Castello perde anche il derby contro Ozzano sport.quotidiano.net
Elezioni Honduras: vince il candidato sostenuto da Trump periodicodaily.com
Juventus, Giaretta (DS Pafos): “Con la Juve possiamo pareggiare” ilprimatonazionale.i
Milo Ventimiglia: "I giovani fan mi dicono 'Non somigli più al personaggio di Una mamma per amica" movieplayer.it