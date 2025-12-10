L’attore Francesco Eleuteri al teatro dei Filarmonici

Francesco Eleuteri torna ad Ascoli, portando sul palco del Teatro Filarmonici il suo spettacolo

L’attore Francesco Eleuteri torna ad Ascoli. Lo farà questa sera, riportando sul palco del Teatro Filarmonici il suo spettacolo "Eravamo io, Annibal Caro, Dean Martin e.", un viaggio teatrale che intreccia memoria, identità e ironia. L’attore e autore romano, da quindici anni residente a Montegallo, prosegue così la breve tournée autunnale che lo vede muoversi tra il Piceno e l’area romana, confermando un legame artistico sempre più solido con il territorio che ha scelto come casa. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato dallo stesso Eleuteri, affronta il tema dell’emigrazione attraverso una narrazione che parte da un piccolo mondo montano, quello delle sue origini picene, per aprirsi a scenari più ampi, dove le vite dei "figli degli emigranti" diventano catalizzatrici di storie sorprendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it