L’attore Francesco Eleuteri al teatro dei Filarmonici

Ilrestodelcarlino.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Eleuteri torna ad Ascoli, portando sul palco del Teatro Filarmonici il suo spettacolo

L’attore Francesco Eleuteri torna ad Ascoli. Lo farà questa sera, riportando sul palco del Teatro Filarmonici il suo spettacolo "Eravamo io, Annibal Caro, Dean Martin e.", un viaggio teatrale che intreccia memoria, identità e ironia. L’attore e autore romano, da quindici anni residente a Montegallo, prosegue così la breve tournée autunnale che lo vede muoversi tra il Piceno e l’area romana, confermando un legame artistico sempre più solido con il territorio che ha scelto come casa. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato dallo stesso Eleuteri, affronta il tema dell’emigrazione attraverso una narrazione che parte da un piccolo mondo montano, quello delle sue origini picene, per aprirsi a scenari più ampi, dove le vite dei "figli degli emigranti" diventano catalizzatrici di storie sorprendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217attore francesco eleuteri al teatro dei filarmonici

© Ilrestodelcarlino.it - L’attore Francesco Eleuteri al teatro dei Filarmonici

Addio Maurino Di Francesco: dai carpiati nel Naviglio alle pazzie del Derby, il ricordo dell’attore milanese morto a 74 anni

Ad Arezzo arriva “Dislessia… Dove sei Albert?” lo spettacolo dell'attore dislessico Francesco Riva

È morto Mauro Di Francesco, da Sapore di mare a Eccezzziunale veramente, attore simbolo della commedia anni ’80

l8217attore francesco eleuteri teatroL’attore Francesco Eleuteri al teatro dei Filarmonici - Lo farà questa sera, riportando sul palco del Teatro Filarmonici il suo spettacolo ... Scrive ilrestodelcarlino.it