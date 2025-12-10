L'attore Andy Dick trovato privo di sensi in strada | vivo grazie ad alcuni passanti cosa è successo

L'attore e comico Andy Dick è stato trovato privo di sensi per le strade di Los Angeles. Fortunatamente, alcuni passanti hanno allertato i soccorsi, che sono intervenuti e gli hanno somministrato un farmaco in grado di invertire un'overdose da oppioidi. La vicenda evidenzia i rischi legati alle dipendenze e l'importanza dell'intervento tempestivo.

