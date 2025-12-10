L'atterraggio d'emergenza del PSG a Bilbao con l'aereo sospeso in balia del vento sopra la pista
Il Paris Saint-Germain ha vissuto un atterraggio d'emergenza a Bilbao a causa delle intense raffiche di vento. L'aereo, sospeso in balia delle turbolenze, ha dovuto eseguire una manovra di emergenza per raggiungere la pista. L'episodio ha creato tensione tra i giocatori e lo staff, evidenziando le difficoltà incontrate durante il trasferimento nei Paesi Baschi.
