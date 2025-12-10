Latte raggiunto accordo sul prezzo
Le associazioni della filiera lattiero-casearia hanno concordato un nuovo prezzo per il latte, conclusione di un negoziato proseguito nelle scorse settimane. L'accordo è stato possibile grazie all'intervento di mediazione del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e alla responsabilità delle parti coinvolte.
(Adnkronos) – Le associazioni rappresentative della filiera lattiero-casearia hanno raggiunto un accordo sul prezzo del latte, ''frutto della prosecuzione dei lavori della scorsa settimana, grazie all’intervento di mediazione'' del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida e alla responsabilità delle parti''. Lo comunica il dicastero in una nota. ''Il Masaf, come sempre per quanto di sua competenza, assicura . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
