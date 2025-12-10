L' attacco di Trump alla Ue | Nazioni decadenti guidate da leader deboli E su Zelensky | È come il Barnum del circo un piazzista
Chi ha «ucciso» le Nazioni Unite? Dal Ruanda a Trump, storia di un declino
Zelensky dal Papa, poi da Meloni: «Conto sull’Italia. In Ucraina voto in 2-3 mesi»La premier evoca ... corriere.it
