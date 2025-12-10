Latitante bloccato grazie ai controlli della Polfer | identificato anche con documento falso

Frosinonetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Ferroviaria di Cassino intensifica i controlli per garantire la sicurezza sui treni, riuscendo a bloccare una latitante identificata anche con documenti falsi. Le operazioni mirano a prevenire il crimine e assicurare un ambiente protetto per tutti i passeggeri, con servizi di controllo costanti e mirati lungo la tratta.

Proseguono senza sosta i servizi di controllo della Polizia Ferroviaria di Cassino per garantire la sicurezza dei viaggiatori sui convogli della tratta. Nel pomeriggio del 9 dicembre 2025, durante un’attività di vigilanza sul treno regionale R12616, in servizio tra Cassino e Frosinone, il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Latitante bloccato e arrestato per furto

Banda di ladri in azione a Brescia, latitante bloccato dopo la fuga tra i campi: cosa aveva rubato

Latitante da quasi 10 anni, arrestato dai Carabinieri su un bus per la Romania - In controlli di “retrovalico” della Compagnia dei Carabinieri di Aurisina mirati alla ricerca di latitanti i militari della Stazione di Prosecco hanno individuato e arrestato un cittadino romeno ... Secondo rainews.it