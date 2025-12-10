Latitante bloccato grazie ai controlli della Polfer | identificato anche con documento falso
La Polizia Ferroviaria di Cassino intensifica i controlli per garantire la sicurezza sui treni, riuscendo a bloccare una latitante identificata anche con documenti falsi. Le operazioni mirano a prevenire il crimine e assicurare un ambiente protetto per tutti i passeggeri, con servizi di controllo costanti e mirati lungo la tratta.
Proseguono senza sosta i servizi di controllo della Polizia Ferroviaria di Cassino per garantire la sicurezza dei viaggiatori sui convogli della tratta. Nel pomeriggio del 9 dicembre 2025, durante un'attività di vigilanza sul treno regionale R12616, in servizio tra Cassino e Frosinone, il.
