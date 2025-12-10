L’Atalanta ora è favorita per un posto tra le prime 8 della Champions | la nuova classifica dopo l’impresa contro il Chelsea

L’Atalanta si avvicina con entusiasmo alla qualificazione ai quarti di Champions League, grazie alla vittoria in rimonta contro il Chelsea. Con questa impresa, la squadra di Raffaele Palladino si posiziona favorevolmente nella classifica, consolidando le proprie possibilità di entrare tra le prime otto del torneo europeo. Una serata memorabile per i nerazzurri, che dimostrano grande determinazione e talento.

La nuova Atalanta di Raffaele Palladino vola in Europa. In una serata storica, la Dea batte in rimonta i campioni del mondo del Chelsea per 2 a 1. Le reti di Scamacca e De Ketelaere regalano ai nerazzurri tre punti fondamentali per la classifica di Champions League: con questa vittoria, i bergamaschi volano a 13 punti e guadagnano il momentaneo terzo posto, dietro solamente ad Arsenal e Bayern Monaco, davanti anche all’ Inter sconfitta dal Liverpool a San Siro. Il paradosso di una stagione cominciata con Ivan Juric in panchina e già condizionata da una situazione disastrosa in campionato: 16 punti in 14 partite, contro i 13 raccolti in Champions in 6 match. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it