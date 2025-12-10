L' Atalanta in rimonta piega il Chelsea

L'Atalanta conquista una vittoria fondamentale in Champions League, superando il Chelsea in rimonta per 2-1. Con questa terza vittoria consecutiva, i nerazzurri si attestano in terza posizione nella classifica del girone, riaprendo le speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale. Le reti di Scamacca e De Ketelaere sono decisive per un risultato che regala una notte da sogno alla squadra bergamasca.

AGI - Terza vittoria consecutiva in Champions League per l' Atalanta che batte 2-1 i campioni del mondo del Chelsea, grazie alle reti di Scamacca e De Ketelaere, e si regala una notte da sogno in terza posizione nella classifica generale della league phase di Champions, riaprendo anche il discorso per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Quella di Bergamo è stata una gara equilibrata sin dai primi minuti. Palladino ha schierato a sorpresa Bernasconi, in difesa si è rivisto Kolasinac dal primo minuto, con Djimsiti al centro al posto di un affaticato Hien. Dopo un quarto d'ora il tecnico dei bergamaschi è stato costretto al cambio obbligato: Bellanova è uscito a causa di un risentimento muscolare al flessore destro. 🔗 Leggi su Agi.it