L' Atalanta in rimonta piega il Chelsea
L'Atalanta conquista una vittoria fondamentale in Champions League, superando il Chelsea in rimonta per 2-1. Con questa terza vittoria consecutiva, i nerazzurri si attestano in terza posizione nella classifica del girone, riaprendo le speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale. Le reti di Scamacca e De Ketelaere sono decisive per un risultato che regala una notte da sogno alla squadra bergamasca.
AGI - Terza vittoria consecutiva in Champions League per l' Atalanta che batte 2-1 i campioni del mondo del Chelsea, grazie alle reti di Scamacca e De Ketelaere, e si regala una notte da sogno in terza posizione nella classifica generale della league phase di Champions, riaprendo anche il discorso per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Quella di Bergamo è stata una gara equilibrata sin dai primi minuti. Palladino ha schierato a sorpresa Bernasconi, in difesa si è rivisto Kolasinac dal primo minuto, con Djimsiti al centro al posto di un affaticato Hien. Dopo un quarto d'ora il tecnico dei bergamaschi è stato costretto al cambio obbligato: Bellanova è uscito a causa di un risentimento muscolare al flessore destro.
Rimonta da urlo dell’AlbinoLeffe: Novara ko al 91? e terza vittoria di fila. Atalanta Under 23, momento no
Serie C, ruggito dell’Atalanta Under 23: battuto il Siracusa in rimonta
Serie A, Juventus-Atalanta 1-1. Pareggio in rimonta: gol e highlights
Che capolavoro dell'Atalanta Il Chelsea cade 2-1 in rimonta a Bergamo ed i ragazzi di Palladino sono terzi con 13 punti Incredibile il percorso dell'Atalanta in Champions: in Serie A è impantanata a metà classifica, in Europa sogna la qualificazione diretta
L'Atalanta batte 2-1 in rimonta il Chelsea ottiene una vittoria prestigiosa e sale al terzo posto nella classifica della fase a campionato in Champions League
Scamacca e De Ketelaere, l'Atalanta batte il Chelsea in rimonta - BERGAMO (ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva in Champions League per l'Atalanta che batte 2-
