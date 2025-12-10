L'assordante gaffe prima di Villarreal-Copenaghen di Champions | l'inno è sbagliato giocatori stupiti

Prima del match tra Villarreal e Copenaghen in Champions League, uno spiacevole errore ha suscitato sorpresa tra giocatori e tifosi. Invece dell'inno ufficiale della competizione più prestigiosa, dagli altoparlanti dello stadio spagnolo è stato trasmesso quello dell'Europa League, creando tensione e confusione nell'ambiente.

