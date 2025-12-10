L’Ascoli ritrova slancio dopo il Forlì Ora nel mirino c’è il Guidonia

Dopo la vittoria contro il Forlì, l’Ascoli ritrova slancio e fiducia, con un occhio rivolto al prossimo impegno contro il Guidonia. La squadra punta a chiudere il girone d’andata in crescita, sfruttando il momento positivo per migliorare la posizione in classifica e affrontare con rinnovata determinazione il mese di dicembre.

L'Ascoli ritrova brillantezza, fiducia e soprattutto quei gol che erano tanto mancati. Ora i bianconeri si apprestano a chiudere il girone d'andata nel migliore dei modi e il mese di dicembre potrà offrire la possibilità di provare a rosicchiare terreno in classifica sulle avversarie. La tabella di marcia metterà davanti prima il Guidonia nel prossimo turno stabilito e poi a seguire il Campobasso dell'ex socio Rizzetta. Intanto la vittoria conquistata lunedì pomeriggio al Del Duca per 3-0 davanti ad oltre 9mila spettatori ha rimesso decisamente in carreggiata un Picchio che nelle settimane precedenti era stato costretto a raccogliere meno di quanto aveva seminato.