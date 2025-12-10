Lasciata lì a morire Il dramma a soli 33 anni poi la scoperta shock sul fidanzato
Una giovane donna di 33 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche, lasciando dietro di sé un dolore profondo. Il fidanzato, Thomas Plamberger, è ora sotto accusa per omicidio colposo, e dovrà rispondere alle domande sulla tragica vicenda che ha sconvolto la comunità.
Thomas Plamberger è accusato di omicidio colposo e dovrà chiarire ogni dettaglio della tragedia costata la vita alla compagna Kerstin Gurtner, 33 anni. La donna è morta assiderata lo scorso gennaio, a soli 46 metri dalla vetta del Grossglockner, la montagna più alta d’Austria. La coppia si trovava in vacanza e aveva deciso di affrontare l’escursione in alta quota, un percorso impegnativo in condizioni invernali. Qualcosa, però, è andato storto e gli inquirenti stanno ricostruendo passo dopo passo ciò che è avvenuto nelle ore decisive. Resta il fatto che Kerstin è stata lasciata sulla montagna alle 2 del mattino del 19 gennaio, a pochi passi dalla cima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
