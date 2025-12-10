Lasciami andare via | fuori il nuovo video del cantante reggino Mario Calarco

Reggiotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È uscito il nuovo video di Mario Calarco per il brano

Fuori il video di “Lasciami andare via” il nuovo singolo inedito di Mario Calarco, brano forte e immersivo già disponibile in digitale. “Con questo brano vorrei far riflettere e pensare che a volte nella vita bisogna saper lasciare andare alcune situazioni per non farsi del male - afferma Mario. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News

Uomini e Donne Sebastiano Mignosa | Problemi in intimità con Magda Lei furiosa lascia lo studio - Zazoom Social News

lasciami andare via fuoriIn anteprima il video "Lasciami andare via" di Mario Calarco - In anteprima il video "Lasciami andare via" il nuovo singolo inedito di Mario Calarco, brano forte e immersivo già disponibile in digitale. Da quotidiano.net