Lasciami andare via | fuori il nuovo video del cantante reggino Mario Calarco
È uscito il nuovo video di Mario Calarco per il brano
Fuori il video di “Lasciami andare via” il nuovo singolo inedito di Mario Calarco, brano forte e immersivo già disponibile in digitale. “Con questo brano vorrei far riflettere e pensare che a volte nella vita bisogna saper lasciare andare alcune situazioni per non farsi del male - afferma Mario. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In anteprima il video "Lasciami andare via" di Mario Calarco - In anteprima il video "Lasciami andare via" il nuovo singolo inedito di Mario Calarco, brano forte e immersivo già disponibile in digitale. Da quotidiano.net
Dal 5 dicembre arriva in radio “Lasciami andare via” il nuovo singolo inedito di Mario Calarco, brano forte e immersivo già disponibile in digitale. Facciamo girare la musica: anche la tua @mario_calarco #RadioDate #musicfriday #musicaitaliana Vai su Facebook
