L’ascesa di Reinhart faro della Reggiana Da panchinaro di Nesta a migliore in campo
Tobias Reinhart ha vissuto una sorprendente trasformazione, passando da panchinaro di Nesta a protagonista indiscusso della Reggiana. Eletto migliore in campo nella vittoria di Mantova grazie a una prodezza balistica, Reinhart si è affermato come elemento chiave della squadra di mister Dionigi, dimostrando tutta la sua crescita e valore.
Da oggetto misterioso a giocatore insostituibile. È questa la straordinaria ‘trasformazione’ di Tobias Reinhart, eletto all’unanimità il migliore in campo nella trasferta di Mantova – conquistata grazie ad una sua prodezza balistica all’inizio della ripresa – e uomo faro della Reggiana di mister Dionigi. Il centrocampista argentino, nato a Lomas de Zamora il 21 maggio del 2000, ha letteralmente preso in mano le chiavi della manovra granata e si sta imponendo come uno dei migliori di tutta la categoria. A renderlo così speciale è la sua capacità di saper svolgere entrambi le fasi del gioco con efficacia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
AC Reggiana piange la scomparsa di , che si è spento nelle prime ore della giornata odierna all’età di 80 anni. Presidente dal 1988 al 1993, ha accompagnato l’ascesa granata dalla Serie C alla Serie A vivendo momenti che restera - facebook.com Vai su Facebook
Reggiana, Reinhart: "Qui mi sento un po' a casa. Bello lavorare con Cigarini e Stulac" - Tobias Reinhart, centrocampista della Reggiana, nella giornata di ieri ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulle differenze tra il calcio argentino in cui è cresciuto e quello italiano, già ... Come scrive tuttomercatoweb.com
