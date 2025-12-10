L’ascesa di Reinhart faro della Reggiana Da panchinaro di Nesta a migliore in campo

Tobias Reinhart ha vissuto una sorprendente trasformazione, passando da panchinaro di Nesta a protagonista indiscusso della Reggiana. Eletto migliore in campo nella vittoria di Mantova grazie a una prodezza balistica, Reinhart si è affermato come elemento chiave della squadra di mister Dionigi, dimostrando tutta la sua crescita e valore.

Da oggetto misterioso a giocatore insostituibile. È questa la straordinaria 'trasformazione' di Tobias Reinhart, eletto all'unanimità il migliore in campo nella trasferta di Mantova – conquistata grazie ad una sua prodezza balistica all'inizio della ripresa – e uomo faro della Reggiana di mister Dionigi. Il centrocampista argentino, nato a Lomas de Zamora il 21 maggio del 2000, ha letteralmente preso in mano le chiavi della manovra granata e si sta imponendo come uno dei migliori di tutta la categoria. A renderlo così speciale è la sua capacità di saper svolgere entrambi le fasi del gioco con efficacia.

