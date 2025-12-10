L' arte diventa prevenzione per le dipendenze | a Tollo il murales per allenare le competenze di vita dei giovanissimi

A Tollo nasce un progetto innovativo che utilizza l’arte come strumento di prevenzione, attraverso un murales dedicato ai giovani. L'iniziativa mira a rafforzare le competenze di vita e sensibilizzare sui rischi delle dipendenze, offrendo un approccio coinvolgente e creativo per affrontare un problema sempre più presente tra i più giovani.

Non basta più spiegare i rischi delle droghe o del gioco d’azzardo per tenere i giovani lontani dalle dipendenze. Le evidenze scientifiche dicono infatti che servono anche esperienze dirette che costruiscano competenze emotive e sociali. È la filosofia di “Pensieri dipinti”, il progetto che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

