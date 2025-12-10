L’arte della Piaggio e la cultura casentinese vanno a braccetto

Un ponte tra l’arte della Piaggio e la tradizione culturale casentinese si concretizza nel gemellaggio tra Strada e Pontedera. L’evento ha visto l’inaugurazione di tre installazioni, provenienti da Pontedera e dalla Fondazione Piaggio onlus, rafforzando i legami tra le due comunità e celebrando il ruolo storico e artistico della Piaggio nella regione.

CASTEL SAN NICCOLÒ Gemellaggio tra Strada e Pontedera nel segno della Piaggio. Matteo Franconi sindaco di Pontedera e Antonio Fani sindaco di Castel San Niccolò hanno inaugurato a Strada tre bellissime installazioni provenienti da Pontedera e dalla Fondazione Piaggio onlus. Iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione, nata proprio sul filo conduttore dell’arte e in seguito ad un accordo che il Comune di Pontedera ha stretto con l’artista Tomaino per gestire un progetto artistico temporaneo su tutto il territorio comunale. L’artista ha voluto portare nel progetto di Pontedera, la sua opera Comunità, che l’imprenditore Lorenzo Lori aveva donato al comune di Strada in Casentino in ricordo della madre Clara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’arte della Piaggio e la cultura casentinese vanno a braccetto

A Strada in Casentino le opere della Fondazione Piaggio onlus, a Pondedera l’opera di Tomaino per uno scambio di bellezza e arte

PONTEDERA, UNA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE NEL SEGNO DELL'ARTE Pontedera e Castel San Niccolò unite nel segno dell'arte. Dal Casentino sono arrivate l'opera di Giuliano Tomaino "Comunità", che l’imprenditore Lorenzo Lori aveva donato a - facebook.com Vai su Facebook

L’arte della Piaggio e la cultura casentinese vanno a braccetto - CASTEL SAN NICCOLÒ Gemellaggio tra Strada e Pontedera nel segno della Piaggio. Segnala lanazione.it