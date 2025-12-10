L' arte del Presepe come tradizione familiare | la storia e l' eredità della famiglia Egidi di Perugia

Nel cuore di Perugia, la famiglia Egidi custodisce dal 1947 una tradizione natalizia che va oltre l’esposizione di un Presepe. Questa storia di amore e fede, tramandata di generazione in generazione, rappresenta un patrimonio culturale e affettivo, simbolo di un legame profondo con le radici della comunità e con il significato autentico del Natale.

A Perugia, nel cuore dell’Umbria, esiste una tradizione natalizia che è molto più di una semplice esposizione: è una storia familiare, un atto d’amore e di fede che dal 1947 continua a emozionare. È la storia della famiglia Egidi e della loro passione per l’arte del presepe, una passione che ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

