Laronga ai saluti | il magistrato foggiano è il nuovo Procuratore di Terni
Antonio Laronga, noto magistrato foggiano, assume il ruolo di nuovo Procuratore della Repubblica di Terni. Dopo aver ricoperto la posizione a Foggia, il sostituto procuratore si prepara a una nuova sfida professionale in un importante incarico giudiziario. La sua nomina rappresenta un passaggio significativo nel panorama giudiziario italiano.
Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia Antonio Laronga lascia ufficialmente il capoluogo dauno. Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta di oggi, 10 dicembre, ha deliberato la sua nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Il magistrato antimafia Antonio Laronga verso la guida della procura di Terni - La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha deliberato all’unanimità di proporre Antonio Laronga, attuale procuratore aggiunto di Foggia, come nuovo procuratore della ... Lo riporta ilmessaggero.it