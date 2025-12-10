L’Arabia Saudita si apre all’Occidente | a Riad la prima enoteca di lusso per i turisti

L’Arabia Saudita compie un passo importante verso un’apertura verso l’Occidente, inaugurando a Riad la sua prima enoteca di lusso dedicata ai turisti. Un cambiamento che segna una significativa novità nel contesto culturale e sociale del paese, tradizionalmente legato alle norme islamiche.

Si sa che l'alcol e l'Islam sono due rette parallele – che per definizione non si incontrano mai. Eppure, negli hotel internazionali degli Emirati Arabi gli alcolici sono disponibili già da diverso tempo. Non in Arabia Saudita, una nazione che si è aperta molto all'Occidente negli ultimi anni ma che ha deciso di mantenere alcuni paletti, su tutti il veto all'alcol (introdotto ufficialmente negli anni Cinquanta). Pertanto, sì ai visti turistici agli stranieri, sviluppando le proprie strutture ricettive e offrendosi di ospitare un ingente numero di eventi internazionali di qualsiasi tipo, in primis sportivi.