L' appello di Massari | La Massese deve restare aperta
Andrea Massari, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio, fa un appello affinché la Statale della Massese rimanga aperta. La strada, a rischio chiusura a causa di una frana, rappresenta un'importante arteria per il territorio e necessita di interventi immediati per garantire sicurezza e continuità.
La Statale della Massese non deve chiudere. È un appello fermo quello lanciato da Andrea Massari, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio, che interviene sulla situazione critica legata alla frana che da giorni minaccia la percorribilità dell’arteria.“Chiedo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Antonella Massari: «Il nostro appello per l'educazione finanziaria a scuola: mettiamo a disposizione corsi per gli insegnanti. Ci preoccupano le mancate risposte dei licei»
“Chi lavora merita rispetto, ascolto e futuro. Servono contratti dignitosi e servizi efficienti. Il 12 dicembre ci fermiamo per andare avanti. Partecipiamo in massa. Per il bene di tutti". ?L’appello della segretaria confederale della CGIL Bat Rosa Sgaramlla per l’ - facebook.com Vai su Facebook
"LA FENICE S.N.C. DI MASSARI MICHELE" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
L'appello di Massari: "La Massese deve restare aperta" - Il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio chiede il massimo impegno per evitare la chiusura della statale minacciata dalla frana: "È un’arteria vitale, non poss ... Riporta parmatoday.it
Nuovi bonus per l’anno scolastico 2025/26: come richiederli temporeale.info
La cantante belga incanta con un make up audace firmato Chanel Beauty: smokey eye dorato, incarnato luminoso ... iodonna.it
Aumento delle tasse e non solo. L’appello di tre commercianti: "Uniamoci, serve una voce sola" ilrestodelcarlino.it
Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo ilrestodelcarlino.it
Luciano Caldari 100 anni. Da sabato 60 opere racconteranno la sua storia ilrestodelcarlino.it
Quando gareggia Giada D’Antonio oggi nel secondo gigante in Nor-Am: orari, tv, startlist, streaming oasport.it