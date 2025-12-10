L' appello di Massari | La Massese deve restare aperta

Andrea Massari, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio, fa un appello affinché la Statale della Massese rimanga aperta. La strada, a rischio chiusura a causa di una frana, rappresenta un'importante arteria per il territorio e necessita di interventi immediati per garantire sicurezza e continuità.

La Statale della Massese non deve chiudere. È un appello fermo quello lanciato da Andrea Massari, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio, che interviene sulla situazione critica legata alla frana che da giorni minaccia la percorribilità dell’arteria.“Chiedo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Antonella Massari: «Il nostro appello per l'educazione finanziaria a scuola: mettiamo a disposizione corsi per gli insegnanti. Ci preoccupano le mancate risposte dei licei»

“Chi lavora merita rispetto, ascolto e futuro. Servono contratti dignitosi e servizi efficienti. Il 12 dicembre ci fermiamo per andare avanti. Partecipiamo in massa. Per il bene di tutti". ?L’appello della segretaria confederale della CGIL Bat Rosa Sgaramlla per l’ - facebook.com Vai su Facebook

"LA FENICE S.N.C. DI MASSARI MICHELE" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

L'appello di Massari: "La Massese deve restare aperta" - Il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio chiede il massimo impegno per evitare la chiusura della statale minacciata dalla frana: "È un’arteria vitale, non poss ... Riporta parmatoday.it