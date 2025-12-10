L’appello a Meloni contro i nuovi condoni | Grave errore l’ennesima sanatoria

Un gruppo di associazioni e organizzazioni italiane fa un appello a Giorgia Meloni per evitare l'adozione di nuovi condoni edilizi, considerati un grave errore. Al centro della richiesta, la promozione di politiche di rigenerazione urbana volte a migliorare efficienza energetica e sicurezza degli edifici, piuttosto che sanatorie che rischiano di compromettere la qualità del patrimonio immobiliare e la sostenibilità ambientale.

Un appello quasi disperato, per dire no a nuovi condoni. I presidenti di Legambiente, Libera, Acli, Arci, Imu e Azione cattolica italiana si rivolgono alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per chiederle di evitare che venga commesso un "grave errore", perché l'Italia "non ha bisogno di un nuovo condono edilizio ma di norme che permettano di mettere in campo un grande piano di rigenerazione urbana che renda progressivamente tutti gli edifici meno energivori, meno pericolosi" e più efficaci nel rispondere a rischi climatici e naturali. L'appello contro i nuovi condoni. Nella lettera, riportata dal Sole 24 Ore, le associazioni mettono nel mirino gli emendamenti alla Manovra che contengono diverse proposte di condoni edilizi.

