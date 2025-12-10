L’anziana trovata morta in casa Il giallo di Giovanna Piras | dal medico legale la prima risposta

Ilgiorno.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre uno spiraglio nel mistero sulla morte di Giovanna Piras, impiegata pensionata di 80 anni trovata senza vita nella sua abitazione. Dopo l’autopsia, il medico legale fornisce le prime risposte, offrendo chiarimenti sulle cause del decesso e contribuendo a fare luce su un caso che ha suscitato grande interesse.

È legata agli esiti dell’autopsia la soluzione del giallo sul ritrovamento nella sua abitazione di Giovanna Piras, impiegata in pensione di 80 anni, scoperta senza vita a terra con un asciugamano sul volto. Per questo la sostituta procuratrice monzese Rosamaria Iera, magistrata di turno al momento del fatto, coordinata dal procuratore Claudio Gittardi, ha ottenuto la massima urgenza per gli accertamenti medico legali, che verranno eseguiti domani sulla donna perché indispensabile punto di partenza per risalire dalle cause del decesso a cosa possa essere accaduto nell’appartamento al primo piano della casa di via Magenta 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217anziana trovata morta in casa il giallo di giovanna piras dal medico legale la prima risposta

© Ilgiorno.it - L’anziana trovata morta in casa. Il giallo di Giovanna Piras: dal medico legale la prima risposta

Due malori in città in 24 ore: anziana trovata morta sull'uscio di casa, uomo salvato per miracolo

Anziana si ustiona in casa e muore dopo giorni di agonia. “Trovata a letto, con abiti puliti”

Anziana sola trovata morta in casa dopo molti anni

l8217anziana trovata morta casaL’anziana trovata morta in casa. Il giallo di Giovanna Piras: dal medico legale la prima risposta - Massima urgenza per gli accertamenti autoptici disposti dalla Procura, che verranno eseguiti domani ... Come scrive ilgiorno.it