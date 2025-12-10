Lanzarote travolto da onda mentre pescava | morto 27enne italiano

Un italiano di 27 anni, residente a Yaiza, sull’isola di Lanzarote, è deceduto dopo essere stato travolto da un’onda mentre pescava. Trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Arrecife, le autorità hanno confermato il decesso del giovane, che si trovava in un’area pericolosa al largo della costa meridionale delle Canarie.

Un italiano di 27 anni, residente a Yaiza, sull’isola spagnola di Lanzarote, è morto mentre si trovava ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Doctor José Molina Orosa di Arrecife, dopo essere stato salvato dal mare al largo della costa meridionale dell’isola delle Canarie. Il giovane è caduto nelle acque dell’oceano Atlantico a Los Charcones mentre pescava, dopo essere stato travolto da un’onda. Un secondo pescatore, anche lui italiano e residente a Yaiza, è stato travolto dalla stessa onda ma è riuscito a tornare a riva nonostante alcune ferite. Lo riporta il sito Canarias7, citando il Consorzio di emergenza dell’isola di Lanzarote. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lanzarote, travolto da onda mentre pescava: morto 27enne italiano

