Lanzarote onda anomala investe due turisti italiani | morto un 27enne padovano
Durante una vacanza alle Canarie, un giovane turista italiano di 27 anni ha perso la vita a causa di un'onda anomala che ha investito due persone. L'incidente, avvenuto a Lanzarote, ha sconvolto la comunità locale e gli amici, lasciando un ricordo di tragedia e perdita.
Quella che doveva essere una tranquilla vacanza alle Canarie all’insegna della pesca per un giovane italiano di 27 anni si è trasformata in una terribile tragedia. Riccardo Rocco, di Codiverno di Vigonza nel Padovano, ha perso la vita dopo essere è stato travolto da un'onda anomala. Il dramma si è consumato lunedì 8 dicembre a Lanzarote, isola scelta dal ragazzo per trascorrere qualche giorno di relax con un amico veneziano. I due avevano deciso di fermarsi nella riserva naturale di Los Charcones, un tratto di costa famoso per le sue piscine naturali e per il fascino delle sue imponenti scogliere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Travolto da un'onda anomala a Lanzarote, morto turista 27enne di Padova
Riccardo Rocco morto a 27 anni travolto da un'onda assassina mentre pesca a Lanzarote. Trascinato nell'Oceano, lo aspettavano a casa per Natale
Travolto da un'onda anomala a Lanzarote, morto turista 27enne di Padova #lanzarote Vai su X
La triste notizia è arrivata questa mattina. Uno dei due pescatori tratti in salvo ieri sulla costa sud di Lanzarote, dopo essere stati travolti da una potente onda e trascinati in acqua, è morto nella notte all'ospedale generale dell’isola. Le sue condizioni erano app Vai su Facebook
Riccardo Rocco, 27 anni: travolto da un'onda anomala a Lanzarote mentre pescava - Due italiani sono stati travolti da un'onda sull'isola di Lanzarote mentre pescavano dagli scogli alle Canarie. Lo riporta rainews.it
