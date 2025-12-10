Lanzarote onda anomala investe due turisti italiani | morto un 27enne padovano

Durante una vacanza alle Canarie, un giovane turista italiano di 27 anni ha perso la vita a causa di un'onda anomala che ha investito due persone. L'incidente, avvenuto a Lanzarote, ha sconvolto la comunità locale e gli amici, lasciando un ricordo di tragedia e perdita.

Quella che doveva essere una tranquilla vacanza alle Canarie all’insegna della pesca per un giovane italiano di 27 anni si è trasformata in una terribile tragedia. Riccardo Rocco, di Codiverno di Vigonza nel Padovano, ha perso la vita dopo essere è stato travolto da un'onda anomala. Il dramma si è consumato lunedì 8 dicembre a Lanzarote, isola scelta dal ragazzo per trascorrere qualche giorno di relax con un amico veneziano. I due avevano deciso di fermarsi nella riserva naturale di Los Charcones, un tratto di costa famoso per le sue piscine naturali e per il fascino delle sue imponenti scogliere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lanzarote, onda anomala investe due turisti italiani: morto un 27enne padovano

