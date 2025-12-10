Lanzarote 27enne padovano muore travolto da onda anomala

Un giovane di 27 anni di Vigonza, Riccardo Rocco, ha perso la vita lunedì 8 dicembre a Lanzarote, alle Canarie, a causa di un'onda anomala. L'incidente è avvenuto mentre si trovava sull'isola, suscitando grande dolore e cordoglio.

(Adnkronos) – Un ragazzo di 27 anni, Riccardo Rocco, di Vigonza (Padova) è morto lunedì 8 dicembre mentre si trovava sull’isola di Lanzarote, alle Canarie. Come racconta il Gazzettino di Padova, Rocco si trovava sull’isola spagnola per una vacanza all’insegna della pesca insieme a un amico veneziano, quando entrambi sono stati travolti da un’onda anomala. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

