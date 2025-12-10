L' Antica Pizzeria Da Michele arriva nel cuore di Parma

Parmatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Antica Pizzeria Da Michele, rinomata per la sua autentica pizza napoletana, apre le porte nel centro di Parma. Situata in piazza Garibaldi 19/o, questa storica pizzeria porta nel cuore della città la tradizione e il gusto inconfondibile della cucina partenopea. Un nuovo punto di riferimento per gli amanti della pizza di qualità.

La storica Antica Pizzeria Da Michele apre ufficialmente a Parma, portando in piazza Garibaldi 19o la tradizione della vera pizza napoletana. Un debutto che unisce due capitali del gusto: Napoli, custode di un patrimonio gastronomico riconosciuto dall’Unesco, e Parma, città creativa per la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

L’Antica Pizzeria Da Michele, Associazione Salvatore Nigrelli e Io Sono: nasce la pizza per chi soffre di disfagia

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Abu Dhabi: grande evento per l’inaugurazione

Emirati Arabi, nella Yas Island di Abu Dhabi l’apertura della nuova sede dell’Antica Pizzeria Da Michele

antica pizzeria michele arrivaL'Antica Pizzeria Da Michele arriva nel cuore di Parma - La celebre pizza “a ruota di carro” sbarca in città: tradizione partenopea, design contemporaneo e ingredienti campani per un nuovo punto di riferimento gastronomico. Riporta parmatoday.it