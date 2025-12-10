L' Antica Pizzeria Da Michele arriva nel cuore di Parma
L'Antica Pizzeria Da Michele, rinomata per la sua autentica pizza napoletana, apre le porte nel centro di Parma. Situata in piazza Garibaldi 19/o, questa storica pizzeria porta nel cuore della città la tradizione e il gusto inconfondibile della cucina partenopea. Un nuovo punto di riferimento per gli amanti della pizza di qualità.
La storica Antica Pizzeria Da Michele apre ufficialmente a Parma, portando in piazza Garibaldi 19o la tradizione della vera pizza napoletana. Un debutto che unisce due capitali del gusto: Napoli, custode di un patrimonio gastronomico riconosciuto dall’Unesco, e Parma, città creativa per la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
L’Antica Pizzeria Da Michele, Associazione Salvatore Nigrelli e Io Sono: nasce la pizza per chi soffre di disfagia
L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Abu Dhabi: grande evento per l’inaugurazione
Emirati Arabi, nella Yas Island di Abu Dhabi l’apertura della nuova sede dell’Antica Pizzeria Da Michele
L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Catania, in Via Alessandro Manzoni 80: un angolo di Napoli che profuma di tradizione, anche a casa tua con Glovo. #catania #damichelecatania #anticapizzeriadamichelecatania #sicilia - facebook.com Vai su Facebook
L'Antica Pizzeria Da Michele arriva nel cuore di Parma - La celebre pizza “a ruota di carro” sbarca in città: tradizione partenopea, design contemporaneo e ingredienti campani per un nuovo punto di riferimento gastronomico. Riporta parmatoday.it
Nuovi bonus per l’anno scolastico 2025/26: come richiederli temporeale.info
La cantante belga incanta con un make up audace firmato Chanel Beauty: smokey eye dorato, incarnato luminoso ... iodonna.it
Aumento delle tasse e non solo. L’appello di tre commercianti: "Uniamoci, serve una voce sola" ilrestodelcarlino.it
Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo ilrestodelcarlino.it
Luciano Caldari 100 anni. Da sabato 60 opere racconteranno la sua storia ilrestodelcarlino.it
Quando gareggia Giada D’Antonio oggi nel secondo gigante in Nor-Am: orari, tv, startlist, streaming oasport.it