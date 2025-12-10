L' annuncio dei sindacati | Accordo raggiunto sciopero revocato

Perugiatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindacati hanno annunciato il raggiungimento di un accordo sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore igiene ambientale. La notizia, comunicata nella tarda serata di martedì 9 dicembre, ha portato alla revoca dello sciopero precedentemente annunciato, segnando una svolta significativa per i lavoratori coinvolti.

Accordo raggiunto, sciopero revocato. I sindacati annunciano con una nota che "nella tarda serata di martedì 9 dicembre è arrivato il tanto atteso rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore igiene ambientale. Dopo la pressione nata dalle tante assemblee nei luoghi di lavoro.

