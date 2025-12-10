Lando Norris | nonostante i 40 milioni di dollari di bonus guadagna sempre meno di Hamilton in Formula 1
Lando Norris, vincitore del Mondiale ad Abu Dhabi, ha ottenuto un importante bonus dalla McLaren, consolidando la sua posizione tra i piloti di punta. Tuttavia, nonostante i ricchi premi, il suo stipendio rimane inferiore a quello di Lewis Hamilton, dimostrando le dinamiche salariali e contrattuali all’interno del mondo della Formula 1.
Con la vittoria del Mondiale ad Abu Dhabi, Lando Norris non solo entra di diritto nella storia della Formula 1, ma incassa anche un bel bonus economico dalla McLaren. Secondo quanto riportato dalla rivista Forbes, rilanciata da Formula1 Passion, che ogni anno alla fine del campionato stila una classifica degli stipendi dei piloti di F1 e anche delle entrate complessivamente percepite considerando anche eventuali somme extra legate ai risultati, il 26enne inglese entra infatti nella top-3 scalzando dal podio virtuale il ferrarista Charles Leclerc. Formula 1, Lando Norris guadagna molto solo grazie ai bonus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
