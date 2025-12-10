Landini paralizza l’Italia e tifa per la Spagna | Alcaraz mi diverte più di Sinner E minaccia Jannik con la patrimoniale

L’Italia si prepara a un nuovo sciopero, con Landini che mette in pausa il Paese e dichiara il suo supporto alla Spagna, elogiando Alcaraz. Nel frattempo, si susseguono confronti e minacce, tra cui quella rivolta a Jannik Sinner, coinvolto in un clima di tensione e polemiche che attraversano il mondo del lavoro e dello sport.

Si parte dallo sciopero di venerdì, l'ennesimo che paralizzerà l'Italia, per finire a Sinner, da colpire con la patrimoniale. I l Maurizio Landini show, sui media, prosegue a spese degli italiani, costretti a subire il calendario della Cgil che dissemina il Paese di scioperi prenatalizi per andare contro il governo Meloni. "Che si faccia di venerdì o di lunedì, quando uno fa sciopero ci rimette una giornata di stipendio. C hi parla di ponte lungo dimentica che ci sono milioni di persone che il sabato lavorano, e che uno quando vuole fare il ponte lungo usa le ferie", dichiara il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in veste ironica, si fa per dire, a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 "Chi ha una responsabilità come il presidente del consiglio dovrebbe rispettare le persone che pagano le tasse e scioperano – continua Landini – e trovare il modo di confrontarsi con le organizzazioni sindacali".

