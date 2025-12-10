L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 10 dicembre 2025

Oggi, 10 dicembre 2025, si apre una nuova giornata di negoziazioni sui mercati europei, con particolare attenzione alla Borsa italiana e allo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi. L’attenzione degli investitori è rivolta alle dinamiche di questi indicatori, che continuano a influenzare l’andamento delle principali borse e l’orientamento dell’economia europea.

Nuova giornata per i mercati europei. Cresce l'attesa per l'apertura della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund decennali tedeschi. Ieri, 9 dicembre, Milano ha concluso a +0,33%.

