Lancia una pietra contro un’auto Giovane rintracciato e denunciato
Un giovane ha lanciato una pietra contro un’auto in transito, mettendo a rischio la sicurezza stradale. L’episodio è stato prontamente seguito dall’intervento dei carabinieri, che hanno identificato e denunciato il responsabile per violenza privata.
Ha tirato una pietra contro una automobile di passaggio rischiando di farla finire fuoristrada. Il giovane è stato ben presto rintracciato ed identificato dai carabinieri e quindi denunciato con l’accusa di violenza privata. Protagonista del folle gesto, accaduto a Crevalcore, un 17enne di nazionalità tunisina. Il fatto si è verificato l’altra sera in via Guisa. Qui un automobilista di passaggio, un 19enne alla guida di una utilitaria, ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto. Pochi minuti prima un pedone gli aveva tirato una pietra contro il parabrezza anteriore rischiando di fargli perdere il controllo del veicolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Lancia una pietra e sfonda il parabrezza di un’auto, paura per il 19enne alla guida: minorenne nei guai
Lancia una pietra contro l'auto in corsa: minorenne nei guai
Lancia una pietra su un'auto in corsa e spacca il parabrezza: denunciato un diciassettenne Vai su X
Cronaca. 17enne lancia una pietra contro un automobilista che rischia di finire fuori strada. Identificato e denunciato dai carabinieri di Crevalcuore (BO) - facebook.com Vai su Facebook
Lancia una pietra contro un’auto. Giovane rintracciato e denunciato - Il conducente è riuscito a fermarsi in sicurezza nonostante il vetro in frantumi e ad avvisare i carabinieri. Scrive ilrestodelcarlino.it
