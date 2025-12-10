Lancia una pietra contro un’auto Giovane rintracciato e denunciato

Un giovane ha lanciato una pietra contro un’auto in transito, mettendo a rischio la sicurezza stradale. L’episodio è stato prontamente seguito dall’intervento dei carabinieri, che hanno identificato e denunciato il responsabile per violenza privata.

Ha tirato una pietra contro una automobile di passaggio rischiando di farla finire fuoristrada. Il giovane è stato ben presto rintracciato ed identificato dai carabinieri e quindi denunciato con l'accusa di violenza privata. Protagonista del folle gesto, accaduto a Crevalcore, un 17enne di nazionalità tunisina. Il fatto si è verificato l'altra sera in via Guisa. Qui un automobilista di passaggio, un 19enne alla guida di una utilitaria, ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto. Pochi minuti prima un pedone gli aveva tirato una pietra contro il parabrezza anteriore rischiando di fargli perdere il controllo del veicolo.

