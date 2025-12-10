Lancia pietra contro auto in corsa denunciato 17enne tunisino
Un 17enne tunisino è stato denunciato dopo aver lanciato una pietra contro un'auto in corsa. Identificato e accompagnato in caserma, il minorenne è stato successivamente riaffidato alla famiglia. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sui comportamenti dei giovani nella zona.
Il minorenne è stato identificato e accompagnato in caserma. Poi è stato subito riaffidato alla famiglia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Lancia una pietra su un'auto in corsa e spacca il parabrezza: denunciato un diciassettenne Vai su X
Cronaca. 17enne lancia una pietra contro un automobilista che rischia di finire fuori strada. Identificato e denunciato dai carabinieri di Crevalcuore (BO) - facebook.com Vai su Facebook
Lancia una pietra contro un’auto. Giovane rintracciato e denunciato - Il conducente è riuscito a fermarsi in sicurezza nonostante il vetro in frantumi e ad avvisare i carabinieri. Si legge su msn.com
Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League: quali sono i dati che lo eleggono tra i primi ... juventusnews24.com
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu