Lancia pietra contro auto in corsa denunciato 17enne tunisino

Un 17enne tunisino è stato denunciato dopo aver lanciato una pietra contro un'auto in corsa. Identificato e accompagnato in caserma, il minorenne è stato successivamente riaffidato alla famiglia. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sui comportamenti dei giovani nella zona.

Il minorenne è stato identificato e accompagnato in caserma. Poi è stato subito riaffidato alla famiglia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

