L' Anci | Migliorano le entrate della Regione ma crescono i Comuni in dissesto un paradosso

Palermotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Anci evidenzia un paradosso: mentre le entrate della Regione migliorano, i Comuni in dissesto aumentano, acuito dai crescenti bisogni sociali e sanitari e dalla diminuzione dei fondi. In questo scenario, crescono anche la raccolta differenziata e la Tari, mentre si intensificano le richieste di sicurezza urbana.

Aumentano i bisogni sociali e sanitari dei cittadini, diminuiscono i fondi per i Comuni; migliorano le entrate della Regione, cresce il numero dei Comuni in dissesto e pre-dissesto; aumenta la raccolta differenziata delle famiglie, lievita la Tari; si avverte più bisogno di sicurezza urbana, si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

