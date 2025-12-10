L' Anci | Migliorano le entrate della Regione ma crescono i Comuni in dissesto un paradosso
L'Anci evidenzia un paradosso: mentre le entrate della Regione migliorano, i Comuni in dissesto aumentano, acuito dai crescenti bisogni sociali e sanitari e dalla diminuzione dei fondi. In questo scenario, crescono anche la raccolta differenziata e la Tari, mentre si intensificano le richieste di sicurezza urbana.
Aumentano i bisogni sociali e sanitari dei cittadini, diminuiscono i fondi per i Comuni; migliorano le entrate della Regione, cresce il numero dei Comuni in dissesto e pre-dissesto; aumenta la raccolta differenziata delle famiglie, lievita la Tari; si avverte più bisogno di sicurezza urbana
Anci, 'tante emergenze e pochi fondi erogati dalla Regione siciliana' - Aumentano i bisogni sociali e sanitari dei cittadini, diminuiscono i fondi per i Comuni; migliorano le entrate della Regione, cresce il numero dei Comuni in dissesto e pre- Come scrive msn.com
