L' amore di coppia tra tradimenti e gelosie | Emilio Solfrizzi e Irene Ferri arrivano a teatro con L' anatra all' arancia
Dal 19 al 21 dicembre al teatro Diego Fabbri, Emilio Solfrizzi e Irene Ferri portano in scena
Tratto dal testo di William Douglas Home e Marc Gilbert Sauvajon, dal quale fu realizzato anche un celebre film con Ugo Tognazzi e Monica Vitti, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 dicembre arriva al teatro Diego Fabbri "L'anatra all'arancia", interpretato da Emilio Solfrizzi e Irene Ferri.
Amore, relazioni e wrestling tra corde, colpi e compromessi - Contenuti dell'articolo Mostra di più Chi vive il wrestling con passione sa che sul ring non si raccontano solo mosse spettacolari, ma vere e proprie storie d’amore, tradimenti, gelosie e riconciliazi ... Da spaziowrestling.it
