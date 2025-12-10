L’ambiente prima di tutto | 25 anni di Arpa Lombardia dalla nascita ai centri di eccellenza

Da 25 anni, Arpa Lombardia si impegna a tutelare l’ambiente attraverso un approccio basato sulla scienza, la qualità e l’affidabilità. Nata come ente di monitoraggio, l’agenzia ha evoluto le sue competenze, arrivando a creare centri di eccellenza, come quello di Bergamo, per garantire un servizio imparziale e accurato a tutela della salute e del territorio.

Bergamo. Qualità. Affidabilità. Imparzialità. In una parola: scienza. Non solo dati. Non solo numeri. È il valore aggiunto di Arpa Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente che quest’anno spegne 25 candeline. Istituita grazie alla legge regionale n. 16 del 14 agosto 1999, diventata operativa nella seconda metà del 2000, l’Agenzia supera la giovane età continuando a crescere per stare al passo con la sempre maggiore sensibilità ambientale sia delle istituzioni lombarde, in primis Regione, sia della comunità tutta. Con i suoi mille dipendenti Arpa è l’Ente di Regione numericamente più importante sotto il profilo del personale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

