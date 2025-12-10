L' Altro Natale - La Memoria | doppio appuntamento musicale nel week end
Questo weekend, Succivo propone un doppio appuntamento musicale intitolato
Quest’anno il Comune di Succivo ha voluto dare una motivazione culturale e sociale ai festeggiamenti del Natale. Un Natale come ricordo, come emozione condivisa, come filo che unisce generazioni e storie e include le differenze abbattendo ogni barriera sociale.Il tema dell’Altro Natale è. 🔗 Leggi su Casertanews.it
